Фото: Суспільне

Під час зустрічі з президентом України антикорупційні органи підтверджували його про обшуки у Нацгвардії. Це зробили ддя уникнення звинувачень у "підіграванні ворогу"

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко зазначив, що антикорупційні органи не доповідали президенту під час зустрічі 2 серпня. Слово "доповідь" було вжито саме в комунікації Офісу президента. При цьому НАБУ і САП проінформували Володимира Зеленського про викриття схеми при закупівлі дронів та РЕБ.

"Щодо причин зустрічі з президентом: після затримання народного депутата, низки підприємців та керівників військових райадміністрацій нам необхідно було проводити обшуки в Нацгвардії. Під підозрою наразі тільки керівник військової частини, водночас перевіряються дії більшої кількості нацгвардійців", - каже Олександр Клименко.

Він додав, що НАБУ займається Національною гвардією, але чомусь деякі офіційні особи звинувачують САП у роботі на Кремль без жодних доказів. Він додав. що в антикорупційних органів не було гарантій, що "ніхто не послухав публічної поради голови Служби безпеки про те, що в набушників, які приходять з обшуком, можна "розряджати два ріжки".

Водночас на питання про те, чи діяли вони на випередження, щоб взяти президента в союзники, Клименко відповів згодою.

"Але тільки після того, як відбулося затримання депутата, коли ми фактично контролювали передачу коштів, керівник НАБУ повідомив президента як верховного головнокомандувача про те, що така ситуація сталася і що ми обшукуватимемо Нацгвардію. Після цього президент запросив нас на офіційну зустріч. Тобто ніхто нікого не інформував до реалізації", - розповів керівник САП.

Нагадаємо, що 22 липня голова СБУ Василь Малюк емоційно критикував обшуки НАБУ в командувача Нацгвардії Олександра Півненка.

Уже 2 серпня президент Володимир Зеленський говорив про те, що на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. За даними ЗМІ, затримали депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова.