20:59  19 грудня
19 грудня 2025, 20:35

В Україні може виникнути дефіцит пального через російські удари по мосту на Одещині

19 грудня 2025, 20:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україну може чекати дефіцит палива через удари по мосту в Одеській області, адже 60% ринку – це Ізмаїл

Як передає RegioNews, про це повідомив засновник групи Prime Дмитро Льоушкін.

"Це в негативному сценарії. Вже в понеділок піднімуться ціни за Західними базисами на 2 грн мінімум, це створить дикий дефіцит бензовозів та призведе до поетапних зупинок АЗС, починаючи зі східних та південних регіонів", – написав він.

За словами експерти, наступний тиждень ринок лихоманитиме.

"Поки перебудується логістика через Молдову та Румунію, поки ціни прийдуть до тями при новій логістиці. Але найважливіше, що знову і знову, будь-яка проблема на паливному ринку гостро оголює питання транспорту, оскільки тільки бензовози здатні швидко вирішувати цю проблему, а бензовози вимагають водіїв, яких вже дуже мало. І якби зараз був високий сезон, то ми б швидко згадали, що таке паливна криза в її розквіті", – додав Льоушкін.

Нагадаємо, на Одещині ускладнено рух транспорту до низки пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні, зокрема, через російські атаки призупинено рух трасою Одеса-Рені.

19 грудня 2025
