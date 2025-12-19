Чому €90 мільярдів для України – це "недоперемога"

Вчора вночі ЄС погодив €90 млрд для України на 2026–2027 роки (взагалі, нічні рішення у мене завжди викликають підозру – вже вибачайте за скептицизм)

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ці гроші – не грант, а кредит, який Україна має повернути. Так, безвідсотковий. Але все одно – борг. Фінансування дає змогу: - оплачувати важливі державні видатки; - утримувати ЗСУ на належному рівні; - підтримувати критичну інфраструктуру. Це важливо, бо з березня нас міг очікувати великий фінансовий розрив. Україна лишається сильно залежною від зовнішніх запозичень. Ці кошти – лише дві третини від реальних фінансових потреб України на 2026–2027 роки. За різними оцінками, наша потреба в дофінансуванні становить близько €135–137 мільярдів. Решту доведеться шукати – і ще не відомо де. Російські заморожені активи не зачепили. Частина країн ЄС (традиційні "друзі Москви") заблокувала їх використання. Тому Кремль може поки що видихнути. Знову є час для торгів. Це рішення демонструє солідарність з Україною, але показує загострення внутрішніх розбіжностей в самому ЄС. Особливо в питанні, хто має платити за війну – агресор чи платники податків. Але в ситуації безвиході ми не можемо не подякувати і за це.

