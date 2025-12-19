Чому €90 мільярдів для України – це "недоперемога"
Ці гроші – не грант, а кредит, який Україна має повернути. Так, безвідсотковий. Але все одно – борг.
Фінансування дає змогу:
- оплачувати важливі державні видатки;
- утримувати ЗСУ на належному рівні;
- підтримувати критичну інфраструктуру.
Це важливо, бо з березня нас міг очікувати великий фінансовий розрив. Україна лишається сильно залежною від зовнішніх запозичень.
Ці кошти – лише дві третини від реальних фінансових потреб України на 2026–2027 роки. За різними оцінками, наша потреба в дофінансуванні становить близько €135–137 мільярдів. Решту доведеться шукати – і ще не відомо де.
Російські заморожені активи не зачепили. Частина країн ЄС (традиційні "друзі Москви") заблокувала їх використання. Тому Кремль може поки що видихнути. Знову є час для торгів.
Це рішення демонструє солідарність з Україною, але показує загострення внутрішніх розбіжностей в самому ЄС. Особливо в питанні, хто має платити за війну – агресор чи платники податків.
Але в ситуації безвиході ми не можемо не подякувати і за це.