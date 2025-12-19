20:59  19 грудня
Протягом вихідних в Україні буде хмарно, без істотних опадів, але з туманами
20:42  19 грудня
Суддя на Харківщині збила двох підлітків на пішохідному переході – ДБР відкрили провадження
15:54  19 грудня
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
19 грудня 2025, 20:46

Чому €90 мільярдів для України – це "недоперемога"

19 грудня 2025, 20:46
Вчора вночі ЄС погодив €90 млрд для України на 2026–2027 роки (взагалі, нічні рішення у мене завжди викликають підозру – вже вибачайте за скептицизм)
Вчора вночі ЄС погодив €90 млрд для України на 2026–2027 роки (взагалі, нічні рішення у мене завжди викликають підозру – вже вибачайте за скептицизм)
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ці гроші – не грант, а кредит, який Україна має повернути. Так, безвідсотковий. Але все одно – борг.

Фінансування дає змогу:

- оплачувати важливі державні видатки;

- утримувати ЗСУ на належному рівні;

- підтримувати критичну інфраструктуру.

Це важливо, бо з березня нас міг очікувати великий фінансовий розрив. Україна лишається сильно залежною від зовнішніх запозичень.

Ці кошти – лише дві третини від реальних фінансових потреб України на 2026–2027 роки. За різними оцінками, наша потреба в дофінансуванні становить близько €135–137 мільярдів. Решту доведеться шукати – і ще не відомо де.

Російські заморожені активи не зачепили. Частина країн ЄС (традиційні "друзі Москви") заблокувала їх використання. Тому Кремль може поки що видихнути. Знову є час для торгів.

Це рішення демонструє солідарність з Україною, але показує загострення внутрішніх розбіжностей в самому ЄС. Особливо в питанні, хто має платити за війну – агресор чи платники податків.

Але в ситуації безвиході ми не можемо не подякувати і за це.

19 грудня 2025
