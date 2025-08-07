За підозрюваного у корупції ексголову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу в розмірі 10 млн грн
За колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая, якого викрили у масштабній корупції, внесли заставу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.
Як зазначається, "заставу внесли фізичні особи" після чого, о 18:05 Гайдай покинув слідчий ізолятор.
Нагадаємо, 2 серпня НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах на закупівлю дронів та РЕБ. Серед затриманих — ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Як повідомлялось, 4 серпня підозрюваного у корупції колишнього голови Луганської військової облдержадміністрації та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн.
