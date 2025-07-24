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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст нового законопроєкту, спрямованого на посилення системи правопорядку та антикорупційної інфраструктури держави

Про це президент пише в дописі для Телеграм, передає RegioNews.

Ідеться про документ, який, за словами глави держави, "гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання".

Президент наголосив на ключових положеннях ініціативи:

"Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП".

Він також зазначив, що законопроєкт має збалансований зміст і буде поданий до Верховної Ради вже сьогодні.

Зеленський окремо підкреслив важливість консолідації українського суспільства:

"Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною".

Раніше стало відомо, що на сайті парламенту оприлюднено законопроєкт №13531 під назвою "Про відновлення інституційної незалежності НАБУ та САП". Його реєстрацію підтвердив один із народних депутатів.

Фото: сайт Верховної Ради України

Раніше повідомлялося, закон №12414: як голосували нардепи з корупційними справами.