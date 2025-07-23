Радник Єрмака Сергій Лещенко не коментує закон про НАБУ, хоч у 2018 році виступав на їхній захист

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Радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко, який у 2018 році активно виступав на захист Національного антикорупційного бюро України від політичного тиску, наразі не коментує ухвалений у 2025 році закон про зміну статусу НАБУ і САП

Про це інформує RegioNews.

У 2018 році Лещенко неодноразово наголошував на загрозах знищення НАБУ та намаганнях тодішнього Президента Петра Порошенка обмежити діяльність бюро.

Він публічно заявляв, що Порошенко має інструменти для тиску на НАБУ, зокрема через свою посаду.

"Я переконаний, що до Порошенка у НАБУ дуже багато питань. Для того, щоб уникнути таких неприємних питань, щоб не бути під слідством у НАБУ, йому його потрібно знищити до моменту (ред.президентських виборів). Поки він президент, у нього такі інструменти є", – сказав Лещенко під час ефіру на радіо у 2018 році.

Проте після підписання Президентом Володимиром Зеленським у липні 2025 року закону, який посилює контроль Генерального прокурора над НАБУ і САП, Лещенко утримується від публічних заяв та коментарів з цього приводу.

Скандал довкола НАБУ і САП: що відомо

22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Відповідне рішення пухвалили 263 депутата. Основну підтримку забезпечили фракції "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. Очільники відомств просили президента ветувати закон. Однак Зеленський ввечері 22 липня підписав його.

Напередодні українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

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