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23 июля 2025, 13:03

Советник Ермака Сергей Лещенко не комментирует закон о НАБУ, хотя в 2018 году выступал в их защиту

23 июля 2025, 13:03
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фото: из открытых источников
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Советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко, который в 2018 году активно выступал в защиту Национального антикоррупционного бюро Украины от политического давления, пока не комментирует принятый в 2025 году закон об изменении статуса НАБУ и САП

Об этом сообщает RegioNews.

В 2018 году Лещенко неоднократно отмечал угрозы уничтожения НАБУ и попытки тогдашнего Президента Петра Порошенко ограничить деятельность бюро.

Он публично заявлял, что у Порошенко есть инструменты для давления на НАБУ, в частности из-за своей должности.

"Я убежден, что Порошенко у НАБУ очень много вопросов. Для того, чтобы избежать таких неприятных вопросов, чтобы не быть под следствием в НАБУ, ему его нужно уничтожить до момента (ред.президентских выборов). Пока он президент, у него такие инструменты есть", – сказал Лещенко во время эфира на радио в 2018 году.

Однако после подписания Президентом Владимиром Зеленским в июле 2025 года закона, усиливающего контроль Генерального прокурора над НАБУ и САП, Лещенко воздерживается от публичных заявлений и комментариев на этот счет.

Скандал вокруг НАБУ и САП: что известно

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата. Основную поддержку обеспечили фракции "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Родина".

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли, что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. Главы ведомств просили президента ветировать закон. Однако Зеленский вечером 22 июля подписал его.

Накануне украинцы в разных городах стали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

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