Кадрові зміни: Стефанішина – до США, Умєров – до Ради нацбезпеки

фотоколаж: RegioNews

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, спочатку на цю дипломатичну позицію розглядали Рустема Умєрова, чинного міністра оборони. Однак, як зазначив депутат, його кандидатура нібито не була погоджена з боку Вашингтона.

Тепер Рустем Умєров, ймовірно, залишиться в Україні — його можуть призначити до Ради національної безпеки і оборони. Поки що не відомо, чи йдеться про посаду секретаря, заступника, чи радника президента.

"Ось такі кадрові пересування. Правда, це ще 100500 разів може змінитися знову", — написав Железняк.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти вже колишньої віце-премʼєрки Ольги Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

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