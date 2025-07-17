Зеленський вніс у Раду подання на призначення Свириденко премʼєром

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До Верховної Ради надійшло подання Президента Володимира Зеленського на призначення Юлії Свириденко Прем’єр-міністром України

Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал народного депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександра Качури.

Призначення Юлії Свириденко на посаду Прем’єр-міністра України мають затвердити 17 липня.

"Зранку Комітет з питань організації державної влади розгляне його", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями подав у відставку премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Замість нього уряд очолить Юлія Свириденко, яка раніше була міністеркою економіки.

Водночас експремʼєр Шмигаль стане очільником Міністерства оборони України.

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