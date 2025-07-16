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Президент України підтвердив намір поставити колишнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на посаду керівника Міністра оборони. І це не єдині зміни в уряді

Про це повідомив президент України у своєму зверненні, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, він уже підписав документи до Верховної Ради про призначення Дениса Шмигаля як міністра оборони України. Він додав, що саме через Міністерство оборони буде відбуватися управління стратегічних галузей промисловості.

При цьому Герман Сметанін буде очільником Укроборонпрому. Зараз Україна вже демонструє великі обсяги виробництва зброї, каже Зеленський, але треба ще більше.

"І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати", - каже президент.

Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Уже 16 липня депутати Верховної Ради підтримали відставку Шмигаля і його уряду. Уже відомо, що його крісло займе Юлія Свириденко, яка раніше була міністеркою економіки.