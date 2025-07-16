Новий український уряд: хто на якій посаді
Народний депутат розповів, як саме зміниться склад Кабінету міністрів за нового прем'єра. Здебільшого це люди зі старого складу, але вже на інших посадах
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.
- Михайло Федоров буде першим віце- і віце по цифровізаціі;
- Олексій Кулеба - віце-прем'єр з питань відбудови;
- Олексій Соболєв стане міністром ресурсів: там Мінекономіки + Мінагро + МінЕкологіі;
- Тарас Качка віце по євроінтеграції;
- МінЮст Герман Галущенко;
- Матвій Бідний збереже посаду міністра спорту;
- Світлана Гринчук заміняє Германа Галущенко на Міненерго;
- Денис Улютін йде у МінСоц;
- Наталія Калмикова зберігає посаду міністерства ветеранів;
- Ігор Клименко збереже за собою портфель голови МВС;
- Оксен Лісовий зберігає посаду міністра освіти;
- Віктор Ляшко зберігає посаду міністра здоров'я;
- Сергій Марченко зберігає посаду міністра фінансів;
- Андрій Сибіга зберігає МЗС;
- Микола Точицький точно втрачає посаду Міністра культури (заміну поки не обрали).
Нагадаємо, нещодавно подав у відставку премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Замість нього уряд очолить Юлія Свириденко, яка раніше була міністеркою економіки. При цьому колишній премʼєр Шмигаль буде очолювати Міністерство оборони України.
Рада відправила уряд Шмигаля у відставкуВсі новини »
16 липня 2025, 15:17Україна отримала нового мовного омбудсмена
15 липня 2025, 21:45Ті самі люди – нові посади: нардеп розповів про масштабну перестановку в уряді
15 липня 2025, 10:42
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
Пенсіонерка з Дніпра втратила 60 тис. грн через так званого "банківського" працівника
16 липня 2025, 21:42На Дніпропетровщині чоловік вбив власну матір, а тіло залив бетоном і скинув у свердловину
16 липня 2025, 21:19Смерть у день народження: 13-річний хлопчик потонув у Кривому Розі - подробиці
16 липня 2025, 20:53Удар по Добропіллю: є загиблий, десятки поранені, під завалами можуть бути люди
16 липня 2025, 20:35Денис Шмигаль стане міністром оборони - Зеленський
16 липня 2025, 20:25На Буковині посадовця підозрюють у розтраті 2,8 млн грн на ремонті доріг після повені
16 липня 2025, 20:21На Київщині водій ВАЗ збив дитину
16 липня 2025, 20:09У Запоріжжі викрили нарколабораторію з виробництва амфетаміну
16 липня 2025, 19:54На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував 8-річного хлопчика та розбещував 10-річну дівчинку
16 липня 2025, 19:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом