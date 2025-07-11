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11 липня 2025, 08:24

Ймовірні зловживання в АРМА: НАБУ перевірить зв'язки із Стефанішиною

11 липня 2025, 08:24
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фото: з відкритих джерел
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Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що матеріали щодо можливої причетності віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної до зловживань в АРМА передані до Національного антикорупційного бюро

Про це він повідомив у себе на сторінці у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами депутата, таку відповідь він отримав на свій запит від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Йдеться про журналістське розслідування "Української правди", згідно з яким підприємства, передані АРМА, згодом опинялися в управлінні компанії, пов'язаної з колишнім чоловіком Ольги Стефанішиної.

У НАЗК не виявили конфлікту інтересів, однак, попри це, передали матеріали справи до НАБУ після депутатського запиту.

"Тепер чекаємо висновків НАБУ", — підсумував Гончаренко.

Про розслідування УП

Журналісти виявили, що через АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) чотири арештованих активи, серед яких і Будинок профспілок у Києві, були передані під управління консорціуму "КАМпарітет".

Цей консорціум, як виявили ЗМІ, пов'язаний із колишнім чоловіком віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, Михайлом Стефанішиним, а також з Тарасом Голубом — ексрадником Стефанішиної, що викликає питання про можливі порушення на конкурсах АРМА.

При цьому, згідно з висновками експертів і матеріалів, у документах, поданих "КАМпарітетом", виявлені ознаки порушень і навіть підробки підписів, але АРМА заявляє, що не проводило водночас експертиз автентичності печаток чи підписів. У відповідь на розслідування АРМА повідомило, що не виявляло підстав для сумнівів, а відповідні працівники, які проводили тендери, були звільнені

Реакція Стефанішиної

Віцепрем'єрка назвала розслідування "маніакальною спробою вплести її" у справи своїх колишніх — мовляв, її взаємодія з ексчоловіком обмежується лише питаннями дітей, і жодного звернення до АРМА чи сприяння тендерам з її боку не було. Вона також запевнила, що Міністерство юстиції і вона особисто не мають жодного стосунку до призначень в АРМА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мати міністерки Юстиції Ольги Стефанішиної купила квартиру в Києві за "космічною" знижкою.

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Україна НАБУ Київ розслідування НАЗК Ольна Стефанишина АРМА депутатський запит
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