Кадровые изменения: Стефанишин – в США, Умеров – в Совет нацбезопасности

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, сначала эту дипломатическую позицию рассматривали Рустема Умерова, действующего министра обороны. Однако, как отметил депутат, его кандидатура вроде бы не была согласована со стороны Вашингтона.

Теперь Рустем Умеров, вероятно, останется в Украине – его могут назначить в Совет национальной безопасности и обороны. Пока не известно, идет ли речь о должности секретаря, заместителя или советника президента.

"Вот такие кадровые передвижения. Правда, это еще 100 500 раз может измениться снова", - написал Железняк.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против уже бывшей вице-премьера Ольги Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.

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