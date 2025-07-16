САП відкрила кримінальну справу проти Стефанішиної: у чому її підозрюють
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження проти вже колишньої віце-премʼєрки Ольги Стефанішиної
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, Стефанішину підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України).
Провадження було відкрито 11 червня 2025 року.
Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.
Нагадаємо, мати Ольги Стефанішиної купила квартиру в Києві. Відомо, що площа житла становить 100 квадратних метрів.
Стало відомо,через що у ВР поскандалили Гончарук і ГетманцевВсі новини »
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