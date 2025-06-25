Обшуки, переписка, земельний дерибан: що відомо про скандал із Чернишовим

За зникненням віцепрем'єра Чернишова цікаво було поспостерігати, але не менш цікаво розуміти, за що підозра

За зникненням віцепрем'єра Чернишова цікаво було поспостерігати, але не менш цікаво розуміти, за що підозра

фото: Facebook/Тетяна Ніколаєнко

Ще рік тому НАБУ прийшло з обшуками до близьких соратників Чернишова Володіна та Горбатюка. А також 2 жінок.

Ці обшуки на пів року відклали його повернення в Кабмін. Депутати тоді відверто казали: нащо ще один міністр з підозрою. Маючи на увазі колишнього міністра АПК Сольського.

Хоча насправді кейси дуже різняться. На момент відчуження земель по справі Сольського той був адвокатом. Чернишов - міністром. І доля оборудки в Мінрегіоні визначалась напряму наказами Чернишова. Її суть - заволодіння державною землею через інвестиційні договори. Історія розвивається з лютого по грудень 2022. Київ ледь не був окупований, а хтось впевнено тирить землю.

Поки президент і прем'єр запевняли журналістів, що Чернишов вернеться зі свого турне Європою, прокурорка САП при обранні запобіжного забудовнику Копистирі разів 7 згадала про зустрічі Чернишова, його людей і забудовника, щоб обговорити деталі плану.

"З метою конспірації та приховування своєї участі в розробленому Копистирою злочинному плані Чернишов доручив вести комунікацію з Копистирою та Татаренком своїй довіреній особі Горбатюку. Горбатюк, будучи довіреною особою Чернишова та не будучи офіційно працівником Мінрегіону, мав доступ до інформацій та документів, що стосуються земельної ділянки, та інформував Татаренка щодо розгляду в господарських судах справ, що стосуються земельної ділянки", - зазначила прокурор на засіданні суду.

Вона постійно посилалась на зняті дані про пересилку документів та інструкції забудовника соратникам Чернишова. В результаті - землю віддали в користування за ціною менше на мільярд гривень. А довірені люди Чернишова отримали десяток квартир на загальну суму 15 мільйонів гривень.

14 травня у Чернишова пройшли обшуки, під час яких вилучили подарований Копистирою том Сковороди, ціною 1 тисяча доларів.