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19 червня 2025, 11:34

Верховна Рада "потролила" міністра Чернишова на тлі ймовірного корупційного скандалу

19 червня 2025, 11:34
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фото: unity.gov.ua
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Верховна Рада України планувала викликати на доповідь міністра єдності Олексія Чернишова. Однак голосування за це не набрало необхідної кількості голосів

Як інформує RegioNews народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, назвав це своєрідним "тролінгом" із боку парламентарів.

Сам Олексій Чернишов наразі перебуває у закордонному відрядженні і досі не повернувся до України. Ця ситуація відбувається на тлі гучного ймовірного корупційного скандалу, що розгорнувся навколо міністра та його близького оточення. Декілька його наближених осіб вже отримали підозри та були затримані правоохоронцями.

Нардеп Гончаренко стверджує, що невдовзі підозру так само може отримати і сам Чернишов. Власне, через це, як писало RegioNews у своїй статті, Чернишов поки не спішить повертатися із-за кордону. Подейкують, що цей скандал намагатиметься зам'яти новий генпрокурор Руслан Кравченко, якого призначили напередодні поспіхом і з порушенням процедури. Саме він може вивести справи, які стосуються людей Чернишова та в майбутньому можуть стосуватися і самого міністра з компетенції НАБУ і САП та скерувати її до СБУ, де справа може "загубитися".

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