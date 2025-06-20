11:06  20 червня
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
09:09  20 червня
На вихідних зі столиці до Львова курсуватиме додатковий швидкий поїзд
07:05  20 червня
На Київщині в лісі виявили смертоносні уламки російського дрона "Герань-2"
UA | RU
UA | RU
20 червня 2025, 12:03

Шмигаль про Чернишова: у відрядженні до кінця тижня

20 червня 2025, 12:03
Читайте также на русском языке
фото: Укрінформ
Читайте также
на русском языке

Сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді народний депутат Олексій Гончаренко поцікавився у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, як довго очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов перебуватиме у відрядженні.

Про це нардеп написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

У відповідь Шмигаль зазначив, що відрядження Чернишова підписано до кінця тижня.

"Подивимось, що буде після", — прокоментував Гончаренко відповідь прем’єра.

Нагадаємо, "Українська правда" опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов не збирається добровільно повертатися в Україну.

Як відомо міністр наразі перебуває у закордонному відрядженні і досі не повернувся до України. Ця ситуація відбувається на тлі гучного ймовірного корупційного скандалу, що розгорнувся навколо міністра та його близького оточення. Декілька його наближених осіб вже отримали підозри та були затримані правоохоронцями.

Подейкують, що цей скандал намагатиметься зам'яти новий генпрокурор Руслан Кравченко, якого призначили напередодні поспіхом і з порушенням процедури.

Читайте також: Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв'язки

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Олексій Чернишов Деніс Шмигаль ВР корупція скандал МінЄд відрядження
УП: віцепрем'єр-міністр Чернишов на тлі скандалу не збирається добровільно повертатися в Україну
20 червня 2025, 11:35
В Україні викрили мільйонні зловживання посадовців у сферах оборони та держзакупівель
19 червня 2025, 15:21
Верховна Рада "потролила" міністра Чернишова на тлі ймовірного корупційного скандалу
19 червня 2025, 11:34
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
На Херсонщині російський дрон атакував жінку біля магазину
20 червня 2025, 12:52
На Харківщині військовозобов'язаний випав із вікна ТЦК
20 червня 2025, 12:34
На Львівщині в ДТП потрапили Nissan і Honda: госпіталізували 3 людей
20 червня 2025, 12:10
Донеччина під вогнем: десятки обстрілів за добу, є загиблий і поранені
20 червня 2025, 11:41
УП: віцепрем'єр-міністр Чернишов на тлі скандалу не збирається добровільно повертатися в Україну
20 червня 2025, 11:35
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
20 червня 2025, 11:06
На Львівщині злодій погрожував ножем і напав на поліцейського
20 червня 2025, 10:53
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 20 червня
20 червня 2025, 10:45
Обстріли Сумської області: за добу 75 ворожих атак
20 червня 2025, 10:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »