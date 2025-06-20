Шмигаль про Чернишова: у відрядженні до кінця тижня

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Сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді народний депутат Олексій Гончаренко поцікавився у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, як довго очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов перебуватиме у відрядженні.

Про це нардеп написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

У відповідь Шмигаль зазначив, що відрядження Чернишова підписано до кінця тижня.

"Подивимось, що буде після", — прокоментував Гончаренко відповідь прем’єра.

Нагадаємо, "Українська правда" опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов не збирається добровільно повертатися в Україну.

Як відомо міністр наразі перебуває у закордонному відрядженні і досі не повернувся до України. Ця ситуація відбувається на тлі гучного ймовірного корупційного скандалу, що розгорнувся навколо міністра та його близького оточення. Декілька його наближених осіб вже отримали підозри та були затримані правоохоронцями.

Подейкують, що цей скандал намагатиметься зам'яти новий генпрокурор Руслан Кравченко, якого призначили напередодні поспіхом і з порушенням процедури.

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