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21 червня 2025, 14:20

Руслан Кравченко офіційно став новим генпрокурором

21 червня 2025, 14:20
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фото: ITV
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора

Відповідний документ №416/2025 оприлюднений на сайті глави держави у суботу, 21 червня, передає RegioNews.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича генеральним прокурором", — йдеться в указі.

Як відомо, Руслан Кравченко має 11 років стажу роботи в органах прокуратури. До нового призначення він очолював Державну податкову службу, а раніше — Київську обласну військову адміністрацію.

Посада генерального прокурора залишалася вакантною з жовтня 2024 року, коли з неї було звільнено Андрія Костіна.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України.

17 червня 273 народних депутати підтримали призначення Кравченка.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко, заявив що процес відбувся із порушення процедури. Він послався на норми законодавства, згідно з якими кандидатуру Генерального прокурора має вносити Президент і особисто представляти її у Верховній Раді.

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