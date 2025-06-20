Плани зі звільнення Шмигаля залишаються в силі, – нардеп

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Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канал нардепа.

За його словами, нічого не змінилося, і всі плани щодо звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та призначення на його місце нового очільника уряду залишаються актуальними.

Кандидатом на посаду прем'єра залишається Юлія Свириденко.

Теоретичною датою зміни керівництва уряду Железняк назвав 15 липня, однак підкреслив, що ця дата може змінитися.

Також депутат звернув увагу, що за цей тиждень не було внесено змін до статті 10 закону про воєнний стан, яка забороняє звільнення прем’єр-міністра.

"Це означає: що ще будуть кудись їх вносити перед звільненням; що просто проігнорують норму і поставлять під ризик легітимність нового Уряду", – зазначив Железняк.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко також поділився деякими інсайдами.

За його словами очільниця Міністерства у справах ветеранів Наталія Калмикова майже з 100% гарантією покине свою посаду. Однією з основних причин є звинувачення у відсутності результатів і проваленій комунікації з ветеранами та військовими.

Нагадаємо, цього тижня з'явилася інформація, що в Офісі Президента вирішили перезавантажити Кабмін.

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