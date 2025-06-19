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У виданні Politico написали про те, що голова Офісу президента України не має авторитету в США. Ба більше, він нібито дратує американських посадовців

Про це повідомляє Politico, передає RegioNews.

Журналісти Politico після спілкування з неназваними джерелами говорять про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак дратує адміністрацію Дональда Трампа.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Єрмак регулярно відвідує Вашингтон і виступає посередником у відносинах з президентом України. Однак багато хто у Вашингтоні вважає Єрмака необізнаним у питаннях американської політики, різким і надмірно вимогливим до американських посадовців, а також загалом нездатним орієнтуватися у внутрішніх процесах вашингтонського істеблішменту на Капітолійському пагорбі", - йдеться в матеріалі видання.

Також деякі співрозмовники журналістів навіть мають побоювання, що Єрмак міг недостатньо точно доносити американську позицію до України. Один з американських чиновників назвав Єрмака "двопартійним подразником".

При цьому журналісти додають, що представники адміністрації Джо Байдена теж були розчаровані Єрмаком. Також згадують візит до США на початку червня. За словами американських чиновників, Єрмак нібито прибув без чіткого плану. Тоді люди, з якими він зустрічався, говорили, що вони не зрозуміють, чому він тут.

Також інші джерела говорять про те, що глава адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз змусила Єрмака чекати в Білому домі, після чого була скасована зустріч. При цьому представники Джей Ді Венса, віцепрезидента США, взагалі не відповідали на прохання про зустріч.

"Він вважав, наприклад, що угода про критично важливі мінерали була настільки важливою для Трампа, що в обмін на неї Україна отримає гарантії безпеки", – сказав другий інсайдер, назвавши це абсурдом.

Також у матеріалі говориться про те, що нібито Єрмак звинувачував американських чиновників (які входять до "команди Трампа"), що вони є російськими агентами. Інсайдери побоюються, що напруженість через дії Андрія Єрмака може поширитися і підірвати позиції Києва у відносинах із США.

Довідка. Андрій Єрмак до політичної кар'єри був кінопродюсером. У лютому 2020 року Володимир Зеленський призначив його керівником Офісу президента. Єрмак називав себе на посаді "людиною, яка повинна забезпечити роботу офісу так, щоб Президент міг максимально реалізувати задумане".