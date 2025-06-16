Зеленський подав до Ради кандидатуру нового генпрокурора
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України
Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у Facebook, передає RegioNews.
"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду генерального прокурора", – написав спікер.
Він додав, що Верховна Рада розгляне подання на одному з найближчих пленарних засідань.
Хто такий Руслан Кравченко
Руслану Кравченку 35 років, він родом із Сєвєродонецька Луганської області.
У 2024 році очолив Державну податкову службу. З 2023 по 2024 рік, був головою Київської обласної військової адміністрації.
Раніше, з 2021 року, очолював Бучанську окружну прокуратуру.
Як відомо, наразі виконуючим обов'язки Генерального прокурора України є Олексій Хоменко. Він обіймає цю посаду з 31 жовтня 2024 року, після відставки Андрія Костіна.
Костін обіймав посаду Генерального прокурора з 28 липня 2022 року до 31 жовтня 2024 року, згідно з офіційними джерелами. Його відставка була пов'язана з розслідуванням зловживань у системі органів прокуратури, зокрема, щодо незаконного отримання статусу інвалідності 50 прокурорами Хмельницької області.