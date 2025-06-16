Зеленський подав до Ради кандидатуру нового генпрокурора

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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у Facebook, передає RegioNews.

"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду генерального прокурора", – написав спікер.

Він додав, що Верховна Рада розгляне подання на одному з найближчих пленарних засідань.

Хто такий Руслан Кравченко

Руслану Кравченку 35 років, він родом із Сєвєродонецька Луганської області.

У 2024 році очолив Державну податкову службу. З 2023 по 2024 рік, був головою Київської обласної військової адміністрації.

Раніше, з 2021 року, очолював Бучанську окружну прокуратуру.

Як відомо, наразі виконуючим обов'язки Генерального прокурора України є Олексій Хоменко. Він обіймає цю посаду з 31 жовтня 2024 року, після відставки Андрія Костіна.

Костін обіймав посаду Генерального прокурора з 28 липня 2022 року до 31 жовтня 2024 року, згідно з офіційними джерелами. Його відставка була пов'язана з розслідуванням зловживань у системі органів прокуратури, зокрема, щодо незаконного отримання статусу інвалідності 50 прокурорами Хмельницької області.