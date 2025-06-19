Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

фото: Оперативне командування Південь

Про це передає RegioNews із посиланням на Указ Президента №412/2025.

"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", — йдеться в Указі.

Нагадаємо, раніше Михайло Драпатий, який тепер став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ, подавав рапорт про звільнення з посади командувача Сухопутних військ. Це сталось після трагедії на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули військові.