Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 червня, призначив Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України
Про це передає RegioNews із посиланням на Указ Президента №412/2025.
"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", — йдеться в Указі.
Нагадаємо, раніше Михайло Драпатий, який тепер став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ, подавав рапорт про звільнення з посади командувача Сухопутних військ. Це сталось після трагедії на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули військові.
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