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10 червня 2025, 13:08

Кличко назвав кандидата на посаду секретаря Київради

10 червня 2025, 13:08
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фото: Київська міська рада
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Міський голова Києва Віталій Кличко визначився з кандидатурою на посаду нового секретаря Київської міської ради та запропонував усім фракціям долучитися до її обговорення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Віталія Кличка.

"Визначився з кандидатурою на нового секретаря Київради і запропонував усім фракціям долучитися до її обговорення. Після консультацій внесу в сесійну залу на цю посаду кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош", - написав міський голова.

Що відомо про Зою Ярош

Зоя Ярош народилась 9 грудня 1976 року у селищі Єланець Миколаївської області.

У 2000 році закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю "Правознавство".

У 2006 році закінчила Київський інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".

У 2020 році обрана до Київської міської ради 9-го скликання від партії "Голос". Член постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Київради депутати таємним голосуванням не підтримали дострокове припинення повноважень заступника Київського міського голови, секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Раніше Бондаренко написав заяву про відсторонення його від обов'язків проводити засідання Київради на час досудового розслідування в справі про земельну корупцію.

На початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. За даними правоохоронців, він знаходиться в Україні, але намагається втекти за кордон - в Україні його шукають.

Також у розслідуванні "Дзеркала тижня" йдеться про те, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Також під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".

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