Постраждала Софія Київська. Фото: Міністерство культури.

В ніч на сьогодні в Києві було пошкоджено Софійський собор, що є важливою пам’яткою архітектури та культури

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає RegioNews.

За інформацію вищевказаного відомства вибухова хвиля від найближчого удару спричинила руйнування карниза на головній апсиді святині.

Софійський собор є однією з найвідоміших історичних споруд України. Він належить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та є важливою культурною та релігійною пам’яткою. Будівля є символом духовного та культурного надбання країни.

Зазначається, що вибухова хвиля пошкодила частину конструкції собору. Представники відповідних служб вже оглянули ушкоджені ділянки. Наразі ведуться роботи для оцінки збитків та планування відновлення пошкоджених елементів пам’ятки.

Нагадаємо, останнім часом об’єкти культурної спадщини часто потрапляють під удар російських військових атак. Українська влада закликає міжнародні організації підтримати збереження унікальних історичних споруд.

Раніше повідомлялося, що у Києві збудують храм із кав’ярнею та дитячою кімнатою.