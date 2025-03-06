Корупція та кришування схем у Києві: Комарницький представляв "слуг", але його замінили на Ткаченка

колаж: RegioNews

З’явилися нові деталі в розслідуванні щодо Дениса Комарницького, якого звинувачують у земельних "схемах". Свого часу він представляв інтереси влади та "слуг". Потім його замінили на Тимура Ткаченка, який зараз очолює Київську міську військову адміністрацію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розслідування "Дзеркало тижня".

Зазначається, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Після виборів Комарницький сів на потоки у Києві замість Вадима Столара і представляє у Києві інтерес центральної влади. Більше того, під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".

Аби далі реалізовувати земельні "схеми", на посаду голови військової адміністрації був призначений Тимур Ткаченко. Його завдання — перебрати на себе повноваження міського голови Києва Віталія Кличка. Ткаченка призначили суто як "торпеду проти мера". Журналісти переконані, що політичні перспективи в очільника КМВА — примарні, адже кияни ніколи не пробачать йому втечу зі столиці до Закарпаття в лютому 2022 року.

Наразі, за даними ЗМІ, "наздоганяти" Кличка мають силовики під керівництвом свояка Ткаченка — директора НАБУ Семена Кривоноса. Як відомо, дружини Ткаченка і Кривоноса — сестри.

"Розкритий кейс Комарницького виходить далеко за межі Києва. Йдеться про найбільше злочинне угруповання у всій країні на сьогодні", — уточнюють джерела ЗМІ в правоохоронних органах.

Нагадаємо, на початку лютого НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва.

НАБУ також проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

Раніше бюро оголосило в розшук ексдепутата Комарницького. За даними правоохоронців, він перебуває в Україні, але намагається втекти за кордон.

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У 2018-2019 роках Тимур Ткаченко встиг попрацювати керівником апарату Голосіївської районної державної адміністрації та заступником голови Дарницької РДА Києва. А потім знову повернувся у систему благоустрою. Відповідний департамент у КМДА у 2019 році очолив Олексій Кулеба – нинішній міністр розвитку громад та територій України. Як заявляв мер Києва Віталій Кличко, взяти Кулебу на роботу йому порекомендував нинішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. А Тимур Ткаченко в січні 2020 року був призначений першим заступником директора департаменту благоустрою КМДА та начальником управління по контролю за благоустроєм.

Під час чергового загострення у відносинах між КМДА та Банковою, яке проявилося в тому числі у понад 70 обшуках у приміщеннях КМДА, тільки департамент Кулеби-Ткаченка був обділений увагою правоохоронців.

На початку лютого 2022 року Тимур Ткаченко засвітився в скандалі, пов'язаному з викриттям на хабарі в 1,26 млн гривень депутата "Слуги народу" в Київській міській раді Владислава Трубіцина. За версією слідства, хабар призначався за допомогу із розміщенням мобільних точок торгівлі у кількох районах Києва. В матеріалах досудового розслідування фігурує запис розмови Трубіцина з підприємцем, який дає хабар.

На цьому записі Трубіцин пояснював, що "Благоустрій" – це вертикаль Офісу президента, куратором напрямку в міській держадміністрації є К, а керівником департаменту – ТТ, який раніше був заступником К. Попри вишукані заходи конспірації, вжиті Трубіциним під час розмови, з великою долею імовірності можна припустити, що К – це Кулеба, а ТТ – це Тимур Ткаченко. Водночас ані Олексія Кулебу, ані Тимура Ткаченка ніякі антикорупційні органи ніколи на корупції не ловили.

У серпні 2023 року на чолі НАБУ став Семен Кривонос. А він сам у одній зі своїх декларацій вказав, що користується автомобілем Audi Q5, зареєстрованим на дружину Тимура Ткаченка Ганну Ткаченко. Тобто, не буде перебільшенням сказати, що швидше за все Тимур Ткаченко і голова НАБУ Семен Кривонос – давні друзі.

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