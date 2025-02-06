фото: НАБУ

Сьогодні НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації на чолі з відомим колишнім депутатом Київської міської ради

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, передає RegioNews.

Імені ватажка банди правоохоронці не називають. Ймовірно, йдеться про бізнесмена Дениса Комарницького, у якого НАБУ проводить обшуки.

Один з ключових напрямів діяльності злочинної групи – це заволодіння цінною землею в Києві під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

Серед фігурантів справи:

ексдепутат Київської міської ради, керівник злочинної організації;

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати Київської міської ради;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

"У порядку ст. 208 КПК України затримано 7 учасників злочинної організації. Загалом про підозру повідомили 10 особам", – заявили в НАБУ.

Схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати Київської міськради та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

Водночас ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації: "потрібні" особи отримували права на землю, а решта стикалась зі штучними перешкодами та мусила звертатись до учасників злочинної організації по допомогу.

Керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині Київської міської ради та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо. Він також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії Київської міської ради та інші.

Зазначається, що центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання "вирішувались" за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб.

Для приховування своєї діяльності учасники злочинної організації використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження та інші дії, спрямовані на уникнення відповідальності, втім це не завадило детективам.

У результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Водночас, завдяки своєчасним діям правоохоронних органів, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

Крім того, правооохоронці викрити спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність з торгівлі та надання в оренду торговельних приміщень в одному з районів Києва з метою заволодіння для подальшої забудови земельної ділянки цього підприємства.

Також зафіксовано пропозицію неправомірної вигоди у розмірі 100 000 доларів США члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації.

"Слідство триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

Раніше повідомлялося, що в 2023 році тендер на відбудову постраждалого від російських обстрілів житлового комплексу "Ірпінські липки" на 600 млн грн виграла компанія, власники якої пов'язані з Денисом Комарницьким та скандальним консультантом "Великого будівництва" Юрієм Голиком.