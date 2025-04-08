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08 квітня 2025, 16:32

Депутати не підтримали відставку секретаря Київради Бондаренка, але він написав заяву і пішов із посади

08 квітня 2025, 16:32
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фото: Офіційний портал Києва
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На позачерговому засіданні Київради депутати таємним голосуванням не підтримали дострокове припинення повноважень заступника Київського міського голови, секретаря Київради Володимира Бондаренка

Про це мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Телеграмі, передає RegioNews.

"Депутати таємним голосуванням (за регламентом) не підтримали відставку секретаря. Разом з тим, я вважаю, що він має піти з посади. Про що Бондаренко і написав заяву. До цього я відсторонив його від підготовки і ведення засідань", - написав він.

Кличко додав, що сім чиновників звільнені через "земельну справу" і очищення міської влади триватиме.

Раніше стало відомо, хто може стати новим секретарем Київради.

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