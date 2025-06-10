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10 червня 2025, 07:03

Нічна атака на Київ: є постраждалі, зруйновані будівлі та пожежі

10 червня 2025, 07:03
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фото: Telegram/ТСН.ua
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У ніч на 10 червня російські війська здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників з різних регіонів. Окупанти спрямували атаку на Київ

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За їхніми словами, відомо щонайменше про чотирьох постраждалих і серйозні руйнування в семи районах міста.

Шевченківський район:

  • 1 постраждалий;
  • пожежа у житловому будинку, ще один пошкоджений;
  • займання автомобілів, нежитлових приміщень та бізнес-центру.

Оболонський район

  • 1 постраждалий;
  • пожежа в аптеці;
  • уламки дрона впали на територію школи;
  • зруйновано два поверхи житлового будинку, ще один — пошкоджено;
  • пожежі в офісній та складських будівлях, уламки на відкритій території.

Дарницький район

  • 1 постраждалий;
  • пожежі в житловій, нежитловій та складських будівлях;
  • пошкодження гаражного кооперативу;
  • займання в лісосмузі.

У Голосіївському районі – руйнування в бізнес-центрі; падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.

У Деснянському районі – займання автомобіля через падіння уламків збитого дрона.

У Соломʼянському районі – пожежа в багатоповерхівці внаслідок падіння уламків дрона на дах будівлі.

У Подільському районі – пошкоджено нежитлові приміщення.

Мешканців столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях і не публікувати фото/відео з місць влучань до офіційних повідомлень.

Нагадаємо, вночі 9 червня російські війська також атакували Київ ударними безпілотниками. Було пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі.

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