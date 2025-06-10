Нічна атака на Київ: є постраждалі, зруйновані будівлі та пожежі
У ніч на 10 червня російські війська здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників з різних регіонів. Окупанти спрямували атаку на Київ
Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
За їхніми словами, відомо щонайменше про чотирьох постраждалих і серйозні руйнування в семи районах міста.
Шевченківський район:
- 1 постраждалий;
- пожежа у житловому будинку, ще один пошкоджений;
- займання автомобілів, нежитлових приміщень та бізнес-центру.
Оболонський район
- 1 постраждалий;
- пожежа в аптеці;
- уламки дрона впали на територію школи;
- зруйновано два поверхи житлового будинку, ще один — пошкоджено;
- пожежі в офісній та складських будівлях, уламки на відкритій території.
Дарницький район
- 1 постраждалий;
- пожежі в житловій, нежитловій та складських будівлях;
- пошкодження гаражного кооперативу;
- займання в лісосмузі.
У Голосіївському районі – руйнування в бізнес-центрі; падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.
У Деснянському районі – займання автомобіля через падіння уламків збитого дрона.
У Соломʼянському районі – пожежа в багатоповерхівці внаслідок падіння уламків дрона на дах будівлі.
У Подільському районі – пошкоджено нежитлові приміщення.
Мешканців столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях і не публікувати фото/відео з місць влучань до офіційних повідомлень.
Нагадаємо, вночі 9 червня російські війська також атакували Київ ударними безпілотниками. Було пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі.