Нічна атака на Київ: є постраждалі, зруйновані будівлі та пожежі

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У ніч на 10 червня російські війська здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників з різних регіонів. Окупанти спрямували атаку на Київ

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За їхніми словами, відомо щонайменше про чотирьох постраждалих і серйозні руйнування в семи районах міста.

Шевченківський район:

1 постраждалий;

пожежа у житловому будинку, ще один пошкоджений;

займання автомобілів, нежитлових приміщень та бізнес-центру.

Оболонський район

1 постраждалий;

пожежа в аптеці;

уламки дрона впали на територію школи;

зруйновано два поверхи житлового будинку, ще один — пошкоджено;

пожежі в офісній та складських будівлях, уламки на відкритій території.

Дарницький район

1 постраждалий;

пожежі в житловій, нежитловій та складських будівлях;

пошкодження гаражного кооперативу;

займання в лісосмузі.

У Голосіївському районі – руйнування в бізнес-центрі; падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.

У Деснянському районі – займання автомобіля через падіння уламків збитого дрона.

У Соломʼянському районі – пожежа в багатоповерхівці внаслідок падіння уламків дрона на дах будівлі.

У Подільському районі – пошкоджено нежитлові приміщення.

Мешканців столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях і не публікувати фото/відео з місць влучань до офіційних повідомлень.

Нагадаємо, вночі 9 червня російські війська також атакували Київ ударними безпілотниками. Було пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі.