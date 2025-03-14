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14 березня 2025, 10:50

Справа про земельну корупцію: секретар Київради просить відсторонити його на час розслідування

14 березня 2025, 10:50
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фото: Київрада
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Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко написав заяву про відсторонення його від обов'язків проводити засідання Київради на час досудового розслідування в справі про земельну корупцію

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Аби не було жодних спекуляцій, звернувся до міського голови Віталія Кличка, аби відсторонити мене від функціональних обов'язків, пов'язаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань Київської міської ради, на час проведення досудового розслідування у резонансній справі (в якій я проходжу в статусі свідка)", — написав Бондаренко.

Він також зазначив, що підготовку, включно з формуванням порядку денного, а також проведення наступних пленарних засідань Київради, засідань президії та Погоджувальної ради голів депутатських фракцій здійснюватиме київський міський голова.

Як відомо, напередодні міський голова Києва Віталій Кличко на тлі розслідування НАБУ заявив, що у столиці буде здійснена "реорганізація у сфері містобудування та земельних відносин".

Справа про земельну корупцію: що відомо

На початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. За даними правоохоронців, він знаходиться в Україні, але намагається втекти за кордон - в Україні його шукають.

Також у розслідуванні "Дзеркала тижня" йдеться про те, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Також під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".

Днями журналісти Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У розслідуванні стає зрозуміло, наскільки великі масштаби корупції в українській столиці.

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