Кличко назвал кандидата на должность секретаря Киевсовета

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Мэр Киева Виталий Кличко определился с кандидатурой на должность нового секретаря Киевского городского совета и предложил всем фракциям присоединиться к его обсуждению

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Виталия Кличко.

"Определился с кандидатурой на нового секретаря Киевсовета и предложил всем фракциям присоединиться к его обсуждению. После консультаций внесу в сессионный зал на этот пост кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош", - написал мэр.

Что известно о Зое Ярош

Зоя Ярош родилась 9 декабря 1976 в поселке Еланец Николаевской области.

В 2000 году окончила Одесский государственный университет им. И. Мечникова по специальности "Правоведение".

В 2006 году окончила Киевский институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко по специальности "Международное право".

В 2020 году избрана в Киевский городской совет 9-го созыва от партии "Голос". Член постоянной комиссии по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям.

Напомним, на внеочередном заседании Киевсовета депутаты тайным голосованием не поддержали досрочное прекращение полномочий заместителя Киевского городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

Ранее Бондаренко написал заявление об отстранении его от обязанностей проводить заседание Киевсовета во время досудебного расследования по делу о земельной коррупции.

В начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается бежать за границу – в Украине его ищут.

Также в расследовании "Зеркала недели" говорится, что Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. Также во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".