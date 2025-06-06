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06 червня 2025, 17:59

У Києві внаслідок обстрілу пошкодили фасад музею біля монумента "Батьківщина-мати"

06 червня 2025, 17:59
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Фото з відкритих джерел
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Вночі столиця, як і чимало інших регіонів, була під обстрілом росіян. Внаслідок атаки були пошкоджені будівлі, а зокрема — фасад біля відомого музею

Про це повідомив Національний музей історії України у Другій світовій війні, передає RegioNews.

Вночі 6 червня внаслідок російської атаки вибухова хвиля пошкодила фасад музею біля монумента "Батьківщина-мати". На фотографіях можна побачити побиті вікна та двері.

"Сьогодні вночі вибуховою хвилею було пошкоджено фасад Головного корпусу Музею в підніжжі монумента "Батьківщина-мати". Музей працює у звичайному режимі. Смерть рашистським окупантам", - йдеться в повідомленні музею.

Нагадаємо, вночі 6 червня росіяни завдали масованого удару по столиці. Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, ще 20 дістали поранення. Зокрема, сталась пожежа в 16-поверховому житловому будинку.

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