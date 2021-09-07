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07 вересня 2021, 21:22 9

Законопроєкт про столицю, який обмежить владу Кличка, завтра терміново розгляне Комітет Ради – ЗМІ

07 вересня 2021, 21:22 9
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Фото з відкритих джерел
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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні 8 вересня терміново розгляне "Проєкт Закону про місто Київ – столицю України" №2143-3, який може обмежити повноваження Віталія Кличка в Києві 

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Відповідний законопроєкт вже був ухвалений у першому читанні 3 жовтня 2019 року.

Його автором вказується вже колишній нардеп, а наразі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепи з цієї ж фракції Дмитро Гурін, Олександр Корнієнко, Богдан Яременко, Михайло Радуцький, Олександр Дубінський та інші.

Ще під час голосування у першому читанні, законопроєкт підтримали лише представники монобільшості, інші ж фракції розкритикували проєкт закону, вказуючи, що він суперечить Конституції.

Водночас, у порядку денному засідання профільного комітету 8 вересня вказаного законопроєкту немає. Проте у "ДТ" вказують, що проєкт закону будуть розглядати в терміновому порядку саме завтра. Можливо, винести на розгляд його спробують "з голосу".

Як повідомлялося, 30 серпня Кличко запросив на сесію Київради міністра культури і очільника столичної поліції.

Натомість Ткаченко запросив Кличка до себе у відповідь на виклик до Київради.

Також нардеп Корнієнко заявляв, що у "Слузі народу" є 50 людей, які можуть очолити КМДА.

Раніше партія "УДАР" назвала обшуки в КМДА політичним тиском.

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