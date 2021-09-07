Законопроект о столице, который ограничит власть Кличко, завтра срочно рассмотрит Комитет Рады – СМИ

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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании 8 сентября срочно рассмотрит "Проект Закона о городе Киев – столице Украины" №2143-3, который может ограничить полномочия Виталия Кличко в Киеве

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении 3 октября 2019 года.

Его автором указывается уже бывший нардеп, а ныне министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардепы из этой же фракции Дмитрий Гурин, Александр Корниенко, Богдан Яременко, Михаил Радуцкий, Александр Дубинский и другие.

Еще во время голосования в первом чтении, законопроект поддержали только представители монобольшинства, другие же фракции раскритиковали проект закона, указывая, что он противоречит Конституции.

В то же время, в повестке дня заседания профильного комитета 8 сентября указанного законопроекта нет. Однако в "ЗН" указывают, что проект закона будут рассматривать в срочном порядке именно завтра. Возможно, вынести на рассмотрение его попытаются "с голоса".

Как сообщалось, 30 августа Кличко пригласил на сессию Киевсовета министра культуры и главу столичной полиции.

Взамен Ткаченко пригласил Кличко к себе в ответ на вызов в Киевсовет.