17:59  07 сентября
Половина киевлян уже сделали COVID-прививку, - КГГА
17:43  07 сентября
В столице задержали иностранца, который был в международном розыске
17:44  07 сентября
На Донбассе зафиксировали два нарушения: продолжается "стрелкотня"
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2021, 21:22 9

Законопроект о столице, который ограничит власть Кличко, завтра срочно рассмотрит Комитет Рады – СМИ

07 сентября 2021, 21:22 9
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании 8 сентября срочно рассмотрит "Проект Закона о городе Киев – столице Украины" №2143-3, который может ограничить полномочия Виталия Кличко в Киеве 

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении 3 октября 2019 года.

Его автором указывается уже бывший нардеп, а ныне министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардепы из этой же фракции Дмитрий Гурин, Александр Корниенко, Богдан Яременко, Михаил Радуцкий, Александр Дубинский и другие.

Еще во время голосования в первом чтении, законопроект поддержали только представители монобольшинства, другие же фракции раскритиковали проект закона, указывая, что он противоречит Конституции.

В то же время, в повестке дня заседания профильного комитета 8 сентября указанного законопроекта нет. Однако в "ЗН" указывают, что проект закона будут рассматривать в срочном порядке именно завтра. Возможно, вынести на рассмотрение его попытаются "с голоса".

Как сообщалось, 30 августа Кличко пригласил на сессию Киевсовета министра культуры и главу столичной полиции.

Взамен Ткаченко пригласил Кличко к себе в ответ на вызов в Киевсовет.

Также нардеп Корниенко заявлял, что в "Слуге народа" есть 50 человек, которые могут возглавить КГГА.

Раньше партия "УДАР" назвала обыски в КГГА политическим давлением.

Читайте также: Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет .

мэр Верховная Рада законопроект Виталий Кличко Александр Ткаченко Столица

В Раду проходит четыре партии - опрос
07 сентября 2021, 14:56
У Зеленского нет оснований для роспуска Рады - Разумков
06 сентября 2021, 14:37
"Слуги" готовят изменения в Конституцию: в Раде рассказали какие
06 сентября 2021, 09:31
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
"Аниматоры" от СБУ для "За майбутнє". Чем закончится для мэра Мамая дело о взятке его "правой руки"
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua