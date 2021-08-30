Кличко запросив на сесію Київради міністра культури і очільника столичної поліції

Фото з відкритих джерел

Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та начальника Головного управління Нацполіції у Києві Івана Вигівського запросили на сесію Київської міськради

Про це повідомила Київрада, передає RegioNews.

Пленарне засідання II сесії Київської міської ради ІХ скликання відбудеться у вівторок, 31 серпня.

Листи у відповідні інстанції були направлені від імені Київського міського голови Віталія Кличка.

Керівників органів державної влади запрошено відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у зв'язку із численними зверненнями депутатів Київської міськради.

Міністра Олександра Ткаченка запросили, аби заслухати інформацію про діяльність у сфері охорони культурної спадщини у Києві.

Голову поліції Києва Івана Вигівського – з метою заслуховування інформації про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадської безпеки та порядку та результати діяльності на території міста Києва.

Як повідомлялося, очільник "Слуги народу" Корнієнко заявляв, що у їхній фракції є 50 людей, які можуть очолити КМДА.

Раніше Никифоров розповів, чому на РНБО запросили Кличка - нібито через "розвал архітектурної спадщини Києва".

Також в Офісі президента назвали відмовками причину відсутності Кличка на засіданні РНБО.