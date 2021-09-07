До Ради проходить чотири партії – опитування

Чотири політичні сили подолали б прохідний 5%-й бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом

Про це свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2-4 вересня, передає RegioNews.

За партію "Слуга народу" проголосували б 25,8% респондентів, що визначилися, за партію "Європейська солідарність" - 14,1%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 12,4%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 10,6%. Водночас ще низка політсил мають рейтинг, що наближається до прохідного бар'єра, і зберігають шанси на потрапляння в парламент: "Сила і честь" (4,9%), партія Мураєва "Наші" (4,7%), "Українська стратегія Гройсмана" (4,5%), Радикальна партія Олега Ляшка (4,2%).

3,6% готові підтримати Партію Шарія, 3,4% - "УДАР" Віталія Кличка, 3,2% - Партію Притули, 2,5% - Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 1,8% - партію "Голос", 1,5% - партію "За майбутнє".

Не мають наміру голосувати 7% від загальної кількості опитаних, 8,6% не змогли визначитися з відповіддю.

Порівняно із соцопитуванням, проведеним групою "Рейтинг" у липні поточного року, зріс рейтинг партій "Слуга народу", "Сила і честь" та Партії Шарія і знизились рейтинги "Батьківщини" та Радикальної партії.

Під час дослідження було опитано 2500 респондентів віком від 18 років і старше у всіх підконтрольних уряду областях методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2%.

Як повідомлялося у липні, згідно з опитуванням, розрив між "Слугою народу" та "Євросолідарністю" на виборах до Ради скорочувався.