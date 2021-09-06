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06 вересня 2021, 09:31 14

"Слуги" готують зміни до Конституції: у Раді розповіли які

06 вересня 2021, 09:31 14
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Фото: з відкритих джерел
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Президентська команда готує ряд змін до Конституції України, зокрема, питанням №1 є децентралізація

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Так, зазначається, що у питанні децентралізації "дійшли згоди вже практично з усіх параметрів, лишилися кілька нюансів". Серед них, питання того, чи буде статус юридичної особи в територіальних громад.

У юридичних осіб є таке право як об'єднання, роз'єднання, злиття. Чи не призведе це до сепаратизму на державному рівні, якщо ми надамо такий статус? Це як елементарний приклад", - пояснив він

Серед інших важливих питань - процедура розпуску, залишати чи не залишати районні ради, чи є голова органом, чи посадовою особою.

Внести до Верховної Ради законопроект планують до кінця вересня поточного року.

"Зараз стоїть питання завершення юридичного шліфування тексту. І я дуже сподіваюся, що до Дня місцевого самоврядування (7 грудня, - ред.), ми вже спробуємо це питання на якійсь стадії вирішити", - вважає політик.

В цілому, для проведення змін до Конституції необхідно дві сесії, тобто голосувати у другому читанні за такі зміни будуть вже у лютому 2022 року.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що у Верховній Раді створили ще два міжфракційні депутатські об'єднання - "За ратифікацію Стамбульської конвенції" та "Запорізька ініціатива".

закон Слуга народа Верховна Рада Конституція Руслан Стефанчук депутати

 
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