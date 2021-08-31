Ткаченко запросив Кличка до себе у відповідь на виклик до Київради

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запросив міського голову Києва Віталія Кличка до себе в міністерство у відповідь на виклик до Київради

Про це стало відомого з повідомлення міністра у Telegram, передає RegioNews,

Так, Ткаченко написав що наразі перебуває "в офіційній відпустці, а не спонтанному відрядженні" і, на його думку, міська влада знала про його відпустку.

Очевидно, на це і був розрахунок. І все як завжди через публікації у соцмережах. Проте не на тих напали. Завтра у КМДА очікуйте на мою заступницю, Світлану Фоменко", - зазначив міністр.

Своєю чергою Ткаченко запропонував Кличку з'явитися у міністерство та пояснити, "чому режими історичних ареалів у Києві одні з найгірших в країні".

Окрім того, міністра цікавить, чому досі не затверджений історико-архітектурний план Києва, а дозволи на будівництво в історичному ареалі видаються в обхід МКІП.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко запросив на сесію Київради міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та начальника Головного управління Нацполіції у Києві Івана Вигівського.