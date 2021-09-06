У Зеленського немає підстав для розпуску Ради - Разумков

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Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив спікер парламенту Дмитро Разумков реагуючи на заяву першого віце-спікера Руслана Стефанчука про наявність формальних обставин для розгону нинішнього скликання.

"Станом на сьогодні жодна з них норм Конституції, відповідно до яких, Глава держави може достроково припинити повноваження парламенту не виконана. Якщо комусь щось хочеться-це право наших колег, у нас же свобода слова, демократія... Я, наприклад, собі не дозволяю трактувати Конституцію", - сказав Разумков.

Він також висловив сподівання, що "колеги, радники, інші учасники цього процесу не будуть вводити президента в оману і штовхати його на порушення чинного законодавства, тим більше Конституції".

"Але я впевнений, що президент сам розбереться і не допустить таких маніпуляцій", - підкреслив спікер.

Спікер нагадав, що згідно з Конституцією президент може достроково розпустити Верховну Раду, якщо не сформована коаліція, якщо Рада не змогла зібратися на своє пленарне засідання протягом 30 днів, а також якщо не сформовано уряд.