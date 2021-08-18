Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт

Протистояння по лінії Хрещатик – Банкова, здається, виходить на якісно новий рівень із погано передбачуваними наслідками

Протистояння по лінії Хрещатик – Банкова, здається, виходить на якісно новий рівень із погано передбачуваними наслідками

Після вчорашнього розгрому радянського антуражу на Алеї Героїв Небесної Сотні експерти заговорили про вже неприкриту війну між столичним градоначальником Віталієм Кличком та президентом Володимиром Зеленським. Як далі вона розгортатиметься та до чого, зрештою, призведе, спробував розібратися RegioNews.

Радянська "газировка" як червона ганчірка

Вчорашнє загострення на Алеї Героїв Небесної Сотні розпочалося з хвилі у соцмережах. Користувачі почали активно хейтити владу за влаштування на місці загибелі людей у 2014-му візуальних конструкцій, що відтворюють різні епохи існування України – від Трипілля до наших днів. Cеред інсталяцій знайшлося місце і для антуражу часів Радянського Союзу.

Авторам експозиції, а їх уособлювали виключно з Офісом президента, закинули наругу над пам'яттю загиблих учасників Революції гідності. Незабаром мережеве обурення вилилося на вулицю. На Інститутській зібралися кілька груп представників "Нацкорпусу", які почали трощити конструкції. Незабаром прибула поліція, але першому загону не вдалося вгамувати протестувальників і довелося чекати підкріплення. Під час силового протистояння кількох "нацкорпусівців" затримали та посадили до автобусу Нацполіції. Проте їхні колеги влаштували осаду транспортного засобу та попробивали колеса. Втім, автобусу все ж вдалося виїхати у напрямку Печерського райвідділу поліції. Там заколотників протримали кілька годин, але таки відпустили. Не чекаючи, доки райвідділ стане черговим об'єктом облоги. До того ж відпустили без висунення підозр і звинувачень.

Тим часом на місці подій, біля радянських конструкцій, з’явилася нова дійова особа – міський голова Києва Віталій Кличко прийшов з обуренням і заявив, що міська влада не погоджувала встановлення тут будь-яких сторонніх конструкцій. "Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс президента. Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної Сотні передбачене тільки покладання квітів" - процитували мера на його офіційній сторінці у Facebook. А Кличко додав, що, на його думку, на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за СРСР.

Гойдалка для Кличка

Цей публічний вихід Віталія Кличка на вулицю із прямими звинуваченнями у бік Офісу президента став наочним підтвердженням загострення між ним та президентською командою та особисто Володимиром Зеленським. Після двох років гойдалок, коли періодично педалювалося питання звільнення ексбоксера з посади голови КМДА, ситуація нарешті наблизилася до кульмінації. Адже для багатьох стало зрозумілим, що операція Банкової з усунення Кличка наразі перейшла в активну фазу. І питання видачі указу про позбавлення його цієї посади політикум очікує мало не щохвилини.

До речі, для цього у Зеленського є кілька стимулюючих факторів. По-перше, мер Києва однозначно демонструє наміри брати участь у майбутній президентській виборчій кампанії та розбудовує політичну мережу по всій Україні. На його боці - підтримка багатьох впливових місцевих еліт, серед яких і кілька мерів ключових міст. Його політичним флагманом також поступово стає Асоціація міст. Столичний градоначальник залучає підтримку і світових еліт. Все це не може не дратувати господаря Банкової та його оточення, адже все це цілком здатне перерости у проблеми з другим терміном для Зеленського.

Другим аспектом, похідним від першого, спостерігачі також вважають загрозу осінніх соціальних протестів. Буцімто Кличко на посаді голови виконавчої гілки київської міської влади підіграватиме протестам й підігріватиме напруження замість того, аби охолоджувати гарячі голови. І хоч майбутні протести поки що є лише лякалкою без суттєвого підґрунтя, в ОП не можуть скидати подібний сценарій з рахунків і діють на упередження – адже своя людина в кріслі очільника міськдержадміністрації столиці, що традиційно є серцем протестних подій, дає значно більше контролю, аніж перебування на цій позиції вороже налаштованого Кличка.

Напередодні свідченням того, що час президентського указу невпинно наближається, стала ще одна заява мера - його дуже непокоїть активність правоохоронців, які протягом вже кількох місяців ведуть активну розробку багатьох ключових осіб в оточенні київського очільника та намагаються вийти безпосередньо на нього самого. "І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни", - заявив Кличко в своєму свіжому відеозверненні.

Фактор Меркель

Все це - ознаки того, що Банкова перейшла до сценарію загострення, яке має вилитись у звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. І Офісу президента є куди у цьому питанні поспішати. Одним із стимуляторів активного вирішення питання є майбутній візит канцлерки Німеччини Ангели Меркель, який має відбутись 22 серпня.

Відомим фактом є те, що між Меркель та Кличком існує певна симпатія, яка проявляється у підтримці з боку очільниці німецького уряду. Вона демонструє її ще з часів Майдану, коли публічно називала тоді ще майбутнього мера Києва лідером української опозиції та ймовірним наступником Януковича у президентському кріслі.

Очевидно, що в Києві Меркель ставитиме перед Зеленським питання недоторканості столичного міського голови на його адміністративній посаді. Тож перед президентом стоїть дуже складне питання: або звільняти Кличка до 22 серпня, або робити це вже після її від’їзду. І перший, і другий варіанти матимуть суттєві ускладнення для голови держави. Подібним прев’ю до візиту Зеленський заслужить не тільки докірливий погляд фрау канцлерін – він ризикує ускладнити діалог напередодні "Кримської платформи", де від Меркель залежить дуже багато. І взагалі, такий недружній крок може ще більше посилити несприйняття українського лідера у Європі.

Якщо ж Зеленський дочекається від’їзду керівниці уряду ФРН, то це виглядатиме плювком у спину. Оскільки остання явно залишить у Києві чіткі настанови відносно Кличка. Відтак його звільнення після цього буде ще більш небезпечним для українського президента.

Коаліція К.А.Р.

Тим часом вчорашні події на Майдані засвідчують, що київський мер готовий до наступного раунду та відкритого публічного протистояння. Схоже, Кличко вже вичерпав запас можливостей домовитись з ОП про власну недоторканість та цілком уявляє собі стратегію подальшої гри. Його вихід до автоматів з "газировкою" став, можливо, першою позиційною перемогою майбутнього протистояння.

І цю можливість йому подарували саме функціонери Зеленського. Цим радянським перформансом Банкова вдарила у штангу й загнала сама себе у кут, адже виставила свого лідера закоренілим "совком", хоча саме цього технологи президентського офісу намагаються максимально уникати, позиціонуючи Зеленського як політика з патріотичною та національно спрямованою позицією. Тепер же Кличку залишалося лише вийти на вулицю і додати масла у вогонь конаючої патріотичної репутації президента.

Разом з тим на поверхню почали спливати й певні розклади щодо коаліції, яка створюється на підтримку мера Києва. Політичні експерти звернули, зокрема, увагу на синхронність дій "Національного корпусу" та київського міського голови у справі поборювання радянських декорацій на Алеї. Як відомо, багато хто вбачає наближеність "Нацкорпусу" до колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який позбувся посади, але поки що не прояснив своєї наступної політичної позиції.

Тож не дивно, що дехто угледів в цій послідовності обриси зародження нової політичної коаліції, де Аваков може посилити позиції потенційного конкурента Зеленського на майбутніх виборах. Варто також врахувати, що перед цим ще одна не остання у державі особа, спікер парламенту Дмитро Разумков, чиє політичне плавання стає дедалі самостійнішим, також продемонстрував свою симпатію до Кличка на недавньому Українському муніципальному форумі в Одесі. І припущення про те, що ця трійця Кличко-Аваков-Разумков цілком може опинитись на спільній політичній платформі, вже не є аж надто нереалістичним сценарієм.