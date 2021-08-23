У "Слузі народу" є 50 людей, які можуть очолити КМДА - Корнієнко

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У фракції "Слуга народу" є 50 людей, які можуть очолити Київську міську державну адміністрацію

Як пише RegioNews з посиланням на lb.ua про це у коментарі журналістам заявив перший заступник очільника пропрезидентської фракції Олександр Корнієнко

За його словами, систему управління у Києві потрібно реформувати і ця реформа не має суперечити Конституції.

"Зараз ми працюємо над тим, як можна інтегрувати ці позиції в оновлену редакцію закону про Київ. Або в ту редакцію, яка є. Треба з'ясувати процедурний момент. Бо у другому читанні є редакція, яка вже готова. Та багато правок. Вона дуже новаторська. Ми не впевнені, що місто за допомогою цих змін зможе швидко впорядкуватися”, – cказав Корнієнко.

Говорячи про те, хто зі "слуг" міг би очолити КМДА, очільник партії "Слуга народу" зазначив, що "у нашій фракції назвати 50 людей, які можуть очолити КМДА. Абсолютно фахово управляти містом. У нас є колишні мери, фахівці з місцевого самоврядування. Ми провели децентралізацію”.

Нагадаємо, що мер столиці Віталій Кличко заявляв про власне потенційне звільнення за підсумками засідання РНБО. Однак цього не сталося. Водночас питання зміни очільника столичної адміністрації не знято з порядку денного