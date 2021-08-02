Ексгенпрокурор заявляє, що Зеленський вже двічі зустрічався з Чаусом

Фото з відкритих джерел

Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже два рази особисто зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, якого викрали в Молдові в квітні 2021 року

Про це повідомив Рябошапка в ефірі телеканалу "Прямий", передає RegioNews.

За деякою інформацією він (Зеленський – ред.) вже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, але вона з'явилася зовсім нещодавно, - сказав Рябошапка.

Як повідомлялося, ВАКС призначив засідання з обрання запобіжного заходу екссудді Чаусу: відома дата.

Учора адвокат Чауса розповів, де перебуває колишній суддя та чи має статус затриманого. Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус знаходиться під захистом Служби безпеки України та не є наразі затриманим правоохоронцями.

Раніше в СБУ підтвердили, що Чаус у них, однак спростовують викрадення.

Нагадаємо, 8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.