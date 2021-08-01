Адвокат Чауса розповів, де перебуває колишній суддя та чи має статус затриманого

Фото: Marian Kushnik/RFE-RL

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус знаходиться під захистом Служби безпеки України та не є наразі затриманим правоохоронцями

Як передає RegioNews, про це повідомив його адвокат Ростислав Кравець, якому вдалося зустрітися з екссуддею.

Про деталі своєї першої зустрічі із Чаусом він розповів у відеозверненні. Так, за його словами, Чаус перебуває у поганому стані і йому може загрожувати небезпека.

Я з ним поспілкувався, його стан, чесно кажучи, не дуже. Тому я прекрасно розумію Службу безпеки України і, на мій погляд, йому дійсно загрожує небезпека”, - розповів адвокат.

Як зазначає адвокат, наразі Чаус отримує всю необхідну медичну допомогу.

"Він не є поки затриманим і знаходиться дійсно під захистом СБУ”, – підкреслив Кравець.

Адвокат висловив сподівання, що "перші особи держави знайдуть в собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання". Наразі адвокат повідомив, що буде займатися підготовкою всіх необхідних документів, щоб забезпечити Чауса правовою допомогою.

Нагадаємо, 8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджував, що його викрадали, але не зараз, а у 2016 році.

30 липня 2021 року зниклий суддя Чаус знайшовся на Вінниччині, співробітники СБУ забрали його у поліцейських і вивезли до Києва попри вимоги НАБУ передати їм Чауса для допиту.

31 липня СБУ заявляє, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса, а він сам зв’язався із працівниками спецслужби.