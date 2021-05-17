Скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення

Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році

Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році

Фото: скріншот відео

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого в квітні 2021 року викрали у центрі столиці Молдови, записав відео, у якому стверджує, що ніякого викрадення не було.

Відеозапис опублікований у Telegram-каналі ChausUA, передає RegioNews. Де і коли записане відео, невідомо. Екссуддя не повідомив про своє місцезнаходження, але сказав, що "дуже скоро повернеться в Україну” і дасть всі відповіді на запитання. При цьому він вимагає "гарантій безпеки" від українських правоохоронців. Відносно викрадення, хочу сказати, що воно дійсно було. Але було не зараз, а в 2016 році", - заявив Чаус. Екс-суддя також заявив у тексті під відео, що в 2016 році його нібито викрадали "дуже впливові люди", однак імен не назвав. Водночас, як повідомляє "Українська правда”, адвокат Чауса Олександр Вишневий вважає, що його слова недобровільні. Він дає ці заяви недобровільно. Те, що на відео людина, схожа на пана Чауса, сумнівів немає, але його заяви не є добровільними. У нас виник сумнів, що цей телеграм-канал створив пан Чаус. Він не вміє створювати телеграм-канали. Він говорить не так, як завжди", - сказав він. Нагадаємо, 3 квітня повідомлялось, що група невідомих осіб викрала колишнього суддю Чауса в центрі Кишинева. Молдовські ЗМІ та правоохоронці заявляли, що його вивезли в Україну. Згодом стало відомо, що СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса.

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