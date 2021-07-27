12:54  27 липня
На Херсонщині все ще фіксують пікові навантаження у COVID-лікарнях
13:41  27 липня
СБУ підозрює керівництво АРМА у корупції: шістьом особам оголошено підозру
15:26  27 липня
Розвідка попередила про підготовку бойовиками на Донбасі нових вогневих позицій
UA | RU
UA | RU
27 липня 2021, 12:43 10

Офіс генпрокурора не отримував заяву про звільнення від заступника Венедіктової

27 липня 2021, 12:43 10
Читайте также на русском языке
ukrinform.ua
Читайте также
на русском языке

До Офісу генерального прокурора поки не надходила заява про звільнення заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

Про це пише Regionews з посиланням на Радіо "Свобода"

"З приводу цього питання поки що заява не надходила", – заявили у пресслужбі Офісу генпрокурора

Від інших коментарів з цього приводу в Офісі генпрокурора відмовилися.

Нагадаємо, що 26 липня стало відомо про намір Мамедова звільнитися за власним бажанням

У липні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у новому розподілі обов’язків не залишила департаментів за своїм заступником Гюндузом Мамедовим.

2 липня заступник генерального прокурора Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

У СБУ додали, що питання припинення доступу до державної таємниці не підлягає погодженню зі спецслужбою

1 липня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передумала віддавати керівництво департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту (який раніше перебував у віданні Мамедова), своєму заступникові Максиму Якубовському і забрала цей департамент під власне керівництво.

Офіс генпрокурора заява держтаємниця генпрокурор керівник

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram