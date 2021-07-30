НАБУ вимагає від СБУ видати скандального екс-суддю Чауса

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook НАБУ

Зазначається, що бюро знайшло автомобілі, якими працівники #СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса, "однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники служби безпеки не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33"

"Наголошуємо, що відповідно до ч.1 ст. 210 КПК України уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро", - додають в НАБУ

Нагадаємо, що Чауса знайшли в одному з сіл Вінницької області. Пізніше його адвокат заявив, що працівники СБУ доправляють його до Києва для обрання запобіжного заходу

8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екс-судді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екс-суддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.