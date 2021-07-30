НАБУ перевіряє інформацію про те, що зниклий суддя Чаус знайшовся на Вінниччині

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Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Відомо, що Чауса в Україні підозрюють у хабарництві. Він втік з країни після того, як у нього біля будинку викопали банки з 150 000 доларів.

На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі після того, як він протягом декількох років намагався отримати там політичний притулок, але в підсумку йому відмовили.

За версією молдавської сторони, до викрадення нібито причетні українські спецслужби. Офіційний Київ не підтверджував цю версію.

Як повідомлялося, 8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.