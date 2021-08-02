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02 серпня 2021, 15:33 144

ВАКС призначив засідання з обрання запобіжного заходу екссудді Чаусу: відома дата

02 серпня 2021, 15:33 144
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд призначив засідання з розгляду обрання запобіжного заходу екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу. Воно відбудеться 4 серпня

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу екс-судді Дніпровського райсуду Києва. Чауса хочуть взяти під варту, - повідомило джерело в ВАКС.

Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 1 серпня 2021 року, проте у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 року о 14:00.

Як повідомлялося, вчора адвокат Чауса розповів, де перебуває колишній суддя та чи має статус затриманого. Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус знаходиться під захистом Служби безпеки України та не є наразі затриманим правоохоронцями.

Раніше в СБУ підтвердили, що Чаус у них, однак спростовують викрадення.

Нагадаємо, 8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

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