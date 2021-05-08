СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса - ЗМІ
Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом зникнення у Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса.
Про це повідомляє "Громадське” із посиланням на адвоката і дружину Чауса, передає RegioNews.
За словами адвоката Олександра Вишневого, матір Миколи Чауса 7 травня допитували співробітники СБУ, також вона спілкувалася зі слідчим.
Раніше дружина Чауса Світлана звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Востаннє його бачили у Молдові, і з її слів, екссуддя не мав наміру ухилятися від правосуддя.
Як повідомляє "Українська правда”, в СБУ підтвердили, що розслідують кримінальну справу за фактами викрадення Чауса в Молдові та незаконного переправлення його через кордон.
Слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон. За ознаками злочинів, передбачених статтями 146 та 332 Кримінального кодексу України. Наразі інші дані розголошенню не підлягають", - цитує видання пресслужбу СБУ.
Нагадаємо, 3 квітня група невідомих осіб викрала колишнього суддю Чауса в центрі Кишинева. Молдовські ЗМІ та правоохоронці заявляли, що його вивезли в Україну.
9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні хабаря у розмірі 150 тис. дол. Тоді він став фігурантом ще одного скандалу, коли правоохоронці знайшли на ділянці судді закопані в банках значні суми готівки.
Вже в вересні того ж року Рада підтримала подання Генпрокуратури про затримання та арешт судді Чауса, однак він втік з України і перебував у міжнародному розшуку.