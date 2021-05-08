СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса - ЗМІ

3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови

3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє "Громадське” із посиланням на адвоката і дружину Чауса, передає RegioNews.

За словами адвоката Олександра Вишневого, матір Миколи Чауса 7 травня допитували співробітники СБУ, також вона спілкувалася зі слідчим.

Раніше дружина Чауса Світлана звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Востаннє його бачили у Молдові, і з її слів, екссуддя не мав наміру ухилятися від правосуддя.

Як повідомляє "Українська правда”, в СБУ підтвердили, що розслідують кримінальну справу за фактами викрадення Чауса в Молдові та незаконного переправлення його через кордон.

Слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон. За ознаками злочинів, передбачених статтями 146 та 332 Кримінального кодексу України. Наразі інші дані розголошенню не підлягають", - цитує видання пресслужбу СБУ.

Нагадаємо, 3 квітня група невідомих осіб викрала колишнього суддю Чауса в центрі Кишинева. Молдовські ЗМІ та правоохоронці заявляли, що його вивезли в Україну.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні хабаря у розмірі 150 тис. дол. Тоді він став фігурантом ще одного скандалу, коли правоохоронці знайшли на ділянці судді закопані в банках значні суми готівки.

Вже в вересні того ж року Рада підтримала подання Генпрокуратури про затримання та арешт судді Чауса, однак він втік з України і перебував у міжнародному розшуку.