В СБУ підтвердили, що Чаус у них, однак спростовують викрадення

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Служба безпеки України заявляє, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса, а він сам зв’язався із працівниками спецслужби

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ. Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що наразі йому надається необхідна медична допомога через важкий фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі.

Силовики стверджують, що про це повідомили дружині Чауса, і що слідчі контактують з його родичами.

Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли”, - додали в СБУ.

Там назвали маніпуляціями " будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі”, і нагадали, що саме СБУ з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінальної справи за фактами викрадення судді Чауса в Молдові.

Нагадаємо, 8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджував, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

30 липня 2021 року зниклий суддя Чаус знайшовся на Вінниччині, співробітники СБУ забрали його у поліцейських і вивезли до Києва попри вимоги НАБУ передати їм Чауса для допиту.