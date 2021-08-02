Экс-генпрокурор заявляет, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом

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Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский уже два раза лично встречался с экс-судьёй Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом, которого похитили в Молдове в апреле 2021 года

Об этом сообщил Рябошапка в эфире телеканала "Прямой", передает RegioNews.

По некоторой информации он (Зеленский – ред.) уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, но она появилась совсем недавно, - сказал Рябошапка.

Как сообщалось, ВАКС назначил заседание по избранию меры пресечения экс-судье Чаусу: известна дата.

Вчера адвокат Чауса рассказал, где находится бывший судья и имеет ли статус задержанного. Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус находится под защитой Службы безопасности Украины и не является пока задержанным правоохранителями.

Раньше в СБУ подтвердили, что Чаус у них, однако опровергают похищение.

Напомним, 8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.